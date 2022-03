Tuttosport - Rinnovo Ibra: i discorsi potrebbero slittare a fine stagione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan sta trattando con Origi, attaccante in uscita dal Liverpool. L'eventuale arrivo (sempre più probabile) del belga non escluderebbe comunque la permanenza di Ibrahimovic. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il rinnovo del campione svedese verrà discusso a primavera inoltrata, se non a fine stagione. Il club rossonero è pronto a confermarlo per un altro anno, ma Zlatan non ha ancora preso una decisione.