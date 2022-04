Tuttosport - Rinnovo Leao, la fumata bianca ancora non è arriva: potrebbero essere due le motivazioni

MilanNews.it

Come scrive Tuttosport nell'edizione odierna in edicola, la fumata bianca per il rinnovo di Rafael Leao non è ancora arrivata. Potrebbero essere due le motivazioni: le richieste più onerose che sarebbero arrivate dai procuratori di Leao, oppure a causa della trattativa ormai abbastanza avviata per la cessione del club al fondo arabo Investcorp, con la società impegnata su questo fronte e obbligata a lasciare il contratto di Leao ai nuovi acquirenti.