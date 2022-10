MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Serve un Leao formato Champions": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che stasera il Milan, che sarà impegnato in Champions League contro la Dinamo Zagabria, avrà bisogno del miglior Leao, il quale è dominante in Italia e ora deve diventare decisivo anche in Europa.