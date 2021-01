Tuttosport: "Stagione difficile: c'è bisogno subito del vero Tonali"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Stagione difficile: c'è bisogno subito del vero Tonali". In casa rossonera continua l'emergenza e domani sera contro il Torino l'unico che è certo di rientrare è il giovane centrocampista che ha saltato la sfida contro la Juventus per squalifica. L'ex Brescia tornerà titolare in mezzo al campo e dovrà cercare di prendere per mano la squadra milanista nel suo momento più complicato.