Tuttosport su Piatek: "Il Pistolero non si ferma più: sono 3"

L'edizione odierna di Tuttosport mette in risalto la prestazione di ieri di Piatek contro la Roma: "Il Pistolero non si ferma più: sono 3". Dopo la doppietta contro il Napoli in Coppa Italia, il polacco si è ripetuto ancora ieri all'Olimpico, anche se questa volta la sue rete non è bastata per portare a casa un successo. Anche Gattuso, nel post-partita, ha esaltato il numero 19 milanista: "Fa reparto da solo. Davanti a lui le difese arretrano".