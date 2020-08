Tuttosport sul Milan del futuro: "Ci vuole un fisico da Europa!"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno, alle pagine 18 e 19, al Milan con questo titolo: "Ci vuole un fisico da Europa!". Per Pioli una squadra alta e muscolare. Bakayoko il più vicino al ritorno in rossonero, poi assalto a Milenkovic della Fiorentina e Dumfries del PSV. La dirigenza del Diavolo al lavoro per accontentare il tecnico con rinforzi mirati per una rosa più potente.