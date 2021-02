Il Milan è molto attivo sul lato delle partnership, ma guarda anche al futuro. Come riporta Tuttosport, nell’agenda di Gazidis ci sarà anche la ridiscussione del contratto che lega i rossoneri allo sponsor tecnico Puma (in scadenza nel 2023). È possibile che, con un ritorno stabile in Champions League, il Milan possa chiedere di rivedere al rialzo la partnership per prolungarla ulteriormente.