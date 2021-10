Tuttosport titola: "Guaio Milan: Maignan operato!"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così sui rossoneri: "Guaio Milan: Maignan operato!". Il francese sarà operato oggi per risolvere il problema al polso che lo sta tormentando da un mese e dovrà restare fuori per diverse settimane. Per questo, il club di via Aldo Rossi ha deciso di tornare sul mercato e ha chiuso l'arrivo dello svincolato Antonio Mirante.