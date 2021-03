Il quotidiano Tuttosport si sofferma su Ibrahimovic, il suo infortunio e la settimana sanremese. "Zlatan, Sanremo per curarsi", titola il quotidiano torinese, che aggiunge: "L’indisponibilità stempera le critiche per la sua partecipazione. Ieri era sul palco per le prove: questa sera il debutto ma domani sarà in tribuna a San Siro. Poi si allenerà al mare".