Tuttosport - Torino, i tifosi del Milan ignorano l'obiettivo Belotti: prestazione anonima e fischi

Andrea Belotti è uno dei giocatori che il Milan segue in vista della prossima estate quando, in caso di mancato rinnovo, potrà lasciare il Torino a parametro zero. L'attaccante ieri sera ha giocato la sua seconda partita da titolare in stagione proprio contro i rossoneri ma non ha decisamente brillato. Nel frattempo, i tifosi di San Siro lo hanno ignorato e anzi trattato come un qualsiasi avversario evidentemente non elettrizzati dall'averlo a disposizione in futuro. Fischi nel riscaldamento, alla lettura delle formazioni e anche all'uscita dal campo. Resta da capire se alla fine Maldini deciderà di stringere per la sua firma oppure no. A riportarlo è Tuttosport.