Tuttosport - Verso Juve-Milan: possibile chance per Saelemaekers

Venerdì prossimo, il Milan sarà impegnato in casa della Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Stefano Pioli potrebbe presentarsi a Torino con un'importante novità nella formazione titolare: come riporta Tuttosport, infatti, Alexis Saelemaekers potrebbe avere una chance dal primo minuto. In questi giorni, il belga è stato provato come terzino destro, ma potrebbe essere schierato anche come esterno offensivo nel 4-2-3-1 o come esterno di centrocampo nel 4-4-2.