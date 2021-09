Tuttosport - Verso Liverpool-Milan, un solo dubbio di formazione per Pioli: Tonali o Bennacer?

In vista del match di stasera contro il Liverpool, che segna il ritorno in Champions League del Milan dopo sette lunghi anni, Stefano Pioli sembra avere un solo dubbio di formazione: chi tra Sandro Tonali e Ismael Bennacer partirà dal primo minuto in mezzo al campo al fianco di Franck Kessie? Il centrocampista italiano non si è allenato ieri per una piccola indisposizione, ma è partito comunque per l'Inghilterra. A riferirlo è questa mattina Tuttosport.