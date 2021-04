Tuttosport - Verso Parma-Milan: a destra ballottaggio Dalot-Kalulu

In attesa del rientro di Davide Calabria, Stefano Pioli deve ancora decidere chi giocherà come terzino destro domani sera contro il Parma: come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, in ballottaggio per una maglia da titolare ci sono Diogo Dalot e Pierre Kalulu. Il tecnico milanista scioglierà il suo dubbio oggi pomeriggio nella seduta di rifinitura in programma a Milanello.