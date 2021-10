Tuttosport - Verso Porto-Milan: Krunic trequartista, Tonali-Bennacer in mezzo

In vista del match di Champions League di martedì in casa del Porto, le scelte di formazione di Stefano Pioli, che dovrà fare a meno ancora di diversi giocatori, sembrano quasi obbligate: in difesa ritroveranno posto sia Kjaer al centro della difesa che Kalulu a destra, con Calabria che verrà dirottato a sinistra. Senza lo squalificato Kessie, in mezzo al campo ci saranno Tonali e Bennacer, mentre in attacco sugli esterni ci saranno Saelemaekers a destra e Leao a sinistra, Krunic sarà invece il trequartista centrale alle spalle di Giroud.