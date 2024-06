Ucraina, vittoria in rimonta contro la Slovacchia: Schranz illude, Shaparenko e Yaremchuk la ribaltano nella ripresa

Un successo arrivato in rimonta, di carattere. L'Ucraina scaccia i fantasmi e batte la Slovacchia, tornando in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale: a Düsseldorf finisce 1-2, premiate le scelte - iniziali e a partita in corso - di Rebrov. Schranz illude, Shaparenko e Yaremchuk ribaltano nella ripresa.

Primo tempo equamente diviso tra le due squadre: nella prima parte è quasi un monologo della squadra di Calzona, che va al tiro tre volte in 13' e trova il meritato vantaggio al 17'. A sbloccare il match è il solito Schranz, già decisivo contro il Belgio, con un colpo di testa su assist di Haraslin. La difesa ucraina non fa bella figura e i ragazzi di Rebrov mettono il naso fuori solo intorno alla mezzora, quando si sveglia Dovbyk: l'attaccante del Girona salta nettamente Skriniar ma Pekarik salva in scivolata sulla conclusione a botta sicura. Anche Mudryk e Yarmolenko salgono di giri, ma l'occasione più grande capita sui piedi di Tymchyk, che colpisce il palo con un bel diagonale (determinante anche la deviazione di Dubravka con la punta delle dita).

Sulle ali dell'entusiasmo, l'Ucraina approccia meglio anche la ripresa per cercare subito il gol del pareggio. Impresa compiuta al 54': brutta palla persa da Kucka, Zinchenko crossa basso e trova il piazzato preciso di Shaparenko. Lobotka e soci sono un po' in difficoltà (soprattutto sulle corsie laterali) e rischiano più volte di capitolare. Mudryk, tra i migliori in campo, va a sbattere ancora contro il legno ma il 2-1 è nell'aria e arriva sei minuti più tardi, all'80': lancio di Shaparenko a scavalcare la difesa, aggancio sontuoso di Yaremchuk che poi supera Dubravka con un tocco leggero. I cambi non aiutano Calzona, passo indietro rispetto alla partita col Belgio soprattutto in fase difensiva. L'Ucraina è ancora viva dopo la disfatta contro la Romania.

La situazione del Gruppo E

Romania 3

Slovacchia 3

Ucraina 3

Belgio 0

Belgio e Romania, che hanno una partita in meno, si affronteranno domani.