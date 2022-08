Udinese, Bijol torna sulla sconfitta con il Milan: "È stata una partita difficilissima"

MilanNews.it

Jaka Bijol, calciatore dell'Udinese, ha fatto parte della spedizione di giocatori bianconeri che hanno fatto visita alla Campagna Abbonamenti incontrando anche tanti tifosi bianconeri arrivati per l’occasione: "E' molto bello essere qui in mezzo a così tanti tifosi che ci mostrano il loro affetto e il loro supporto; non vediamo l'ora di restituir loro tutte queste cose in campo con dei risultati che gli diano felicità. È stata una partita difficilissima contro il Milan, dato che sono i campioni in carica, ma dobbiamo ripartire dalle cose positive fatte sabato.