Udinese, Marino: "Scudetto al 33% per Napoli, Inter e Milan. Juve in gioco virtualmente"

Intervista al quotidiano Il Mattino per Pierpaolo Marino: "Scudetto al 33% per Napoli, Inter e Milan. Juve in gioco virtualmente". Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese torna a Napoli da grande ex e dice la sua sulla corsa al titolo in Serie A: "Nonostante i punti di vantaggio del Milan dico che le chance sono identiche tra le tre là davanti: 33,33 per cento periodico per tutti. La Juventus è virtualmente ancora in gioco ma faccio fatica a pensare che possa scavalcare il gruppo di testa".