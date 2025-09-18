Udinese-Milan, Beppe Signori ospite nel prepartita: il programma

Nel pre-partita di Udinese-Milan, alle ore 18.45, l'auditorium del Bluenergy Stadium ospiterà Beppe Signori, ex attaccante di Lazio, Foggia e Bologna - tra le altre - e della Nazionale italiana, che verrà intervistato da Francesco Pezzella. Lo ha comunicato l'Udinese sul suo profilo ufficiale.

"Con una carriera ricca di gol e momenti indimenticabili, Signori continua ancora oggi a raccontare il calcio con la stessa passione di sempre. Un’occasione da non perdere per ascoltare il punto di vista autentico di una vera leggenda del nostro sport".