Udinese-Milan: la formazione titolare sarà molto simile a quella vista contro il Cesena

Domenica 25 Agosto alle ore 18:00 comincerà la Serie A del nuovo Milan, il primo avversario sarà l’Udinese allenata da Igor Tudor. La formazione rossonera dovrebbe essere molto simile a quella vista nell’amichevole di ieri sera contro il Cesena. Nessun rischio per Marco Giampaolo, che deciderà di affidarsi agli uomini che ha potuto allenare per più tempo, per permettere ai nuovi di ambientarsi con calma prima di essere utilizzati con frequenza.