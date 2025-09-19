Udinese-Milan verso il tutto esaurito: ecco quali sono gli ultimi posti rimasti

Oggi alle 12:40News
di Federico Calabrese

Tutto pronto per Udinese-Milan, in programma domani in Friuli. Si va verso il primo soldout stagionale per i bianconeri nell'anticipo casalingo di sabato sera con il Milan. Come riporta l'ANSA, ci sono tagliandi soltanto in tribuna, il resto del Bluenergy stadium è già tutto esaurito.

LA TERNA ARBITRALE DI UDINESE-MILAN

UDINESE – MILAN    Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MARESCA