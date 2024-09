Udinese, Nani rivela: "Il Milan si era informato su Samardzic, ma non abbiamo mai intavolato una vera trattativa"

"Che mercato è stato per l'Udinese? Abbiamo fatto un mercato in linea con gli obiettivi. Abbiamo venduto i calciatori che era giusto vendere. Perez ci ha chiesto di giocarsi questa carta in un club europeo importante (il Porto, ndr) e lo abbiamo accontentato. E come sempre abbiamo investito su giovani che possono rappresentare elementi importanti per il futuro". A parlare così, nell'intervista a TuttoMercatoWeb.com all'interno della rubrica a "A tu per tu", è direttamente Gianluca Nani, uomo mercato dell'Udinese e del Watford.

Nani si è soffermato anche sul ritorno di Alexis Sanchez (attualmente infortunato): "È un calciatore importantissimo perché ci trasmette la mentalità giusta e la voglia di ambire al massimo traguardo. Quando lo avremo in campo ci aiuterà anche lì, ma fuori dal campo e già un punto di riferimento per tutti. Non vogliamo accelerare il suo recupero. Ma tornerà presto".

Samardzic è approdato all’Atalanta. C’era davvero anche il Milan?

"Il Milan si era informato si, ma non abbiamo mai intavolato una vera trattativa. L’Atalanta invece ha fatto l’offerta giusta, è stato il club che ha voluto di più il calciatore".

Pensa già al mercato di gennaio?

"Sì. Ma anche a giugno. Questo è il momento in cui si pensa già al futuro e ad anticipare la concorrenza. Poi le trattative non iniziano certo adesso. Gennaio è presto, speriamo di non aver bisogno di intervenire. Abbiamo due rose complete. Sia all’Udinese che al Watford".