Udinese, Runjaic: "Magari qualche calciatore è più tranquillo a mercato chiuso. Samardzic? Felice di averlo"

L'Udinese è pronta a disputare la sua prima partita ufficiale nella stagione 2024/2025. I bianconeri faranno il proprio esordio affrontando l'Avellino in Coppa Italia e il tecnico dei friulani, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni su Samardzic ed il calciomercato.

Iniziano le partite ufficiali ma il mercato resta aperto ancora per un mese, quanto disturba il suo lavoro e quello del gruppo la parte di rumors legati alle trattative?

"Ogni anno è così e non solo per me ma per tutti gli allenatori, il mercato fa parte del mondo del calcio, magari qualche calciatore è più tranquillo a mercato chiuso e non sono cose che posso controllare, parliamo tanto tra di noi e nel gruppo, vedo tutti sereni in questo momento".

Soddisfatto dell'esperimento di Samardzic sul centro sinistra del duo dietro la punta?

"Lazar ha iniziato un po' dopo gli altri la preparazione, gli manca un po' di lavoro su alcuni dettagli. E' un grandissimo giocatore, che sono felice di avere, può giocare su entrambi i lati, sta facendo progressi quotidiani in allenamento, può giocare su entrambi i lati".