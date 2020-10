Udinese, torna Stryger Larsen: “Pronto ad aiutare la squadra”

Stryger Larsen ha parlato in esclusiva ai microfoni di Udinese TV post Udinese-Vicenza. Ecco le sue dichiarazioni, anche in vista di Udinese-Milan, gara in programma domenica alle ore 12,30 alla Dacia Arena: "Non è stato facile stare lontano dalla squadra ma in questo momento mi sento molto bene dopo l’intervento. Sono contento di essere ritornato con i miei compagni, è stata una bella vittoria oggi. Possiamo fare bene anche in campionato, perché siamo un bel gruppo, con tante qualità individuali. Stasera mi sono trovato bene con la difesa a 4. Tutte le partite sono uguali, sia in Coppa Italia sia in campionato. L’obbiettivo deve essere sempre quello di vincere. L’inizio di stagione per me non è stato facile ma ora sono pronto per aiutare i miei compagni ed il mister".