Udinese, ufficiale l'arrivo di Arizala che era stato vicino al Milan

Juan Arizala, terzino classe 2005 colombiano, è un nuovo giocatore dell'Udinese. Il laterale dell'Independiente di Medellin era stato vicinissimo al Milan ma all'ultimo ha deciso di trasferirsi in Friuli.

Il comunicato ufficiale dell'Udinese:" Corsa, tecnica e potenza per la corsia sinistra dell'Udinese. Juan David Arizala è un nuovo giocatore bianconero. Arriva a titolo definitivo dall'Independiente di Medellin ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Il colombiano è l'emblema dell'esterno moderno, adatto a disimpegnarti in tutti i ruoli da laterale, come quinto ma anche come terzino in una linea a quattro e, all'occorrenza, da esterno alto. Juan David Arizala nasce ad El Charco (Colombia) il 10 ottobre 2005. Cresce nel settore giovanile dell'Independiente di Medellin con cui debutta in prima squadra nel 2023. Accumula minutaggio ed esperienza anche a livello continentale in Copa Sudamericana, in totale, in due anni e mezzo, ha raccolto 54 presenze segnando 3 gol tra campionato, coppe nazionali e competizioni continentali. Arizala è considerato uno dei migliori talenti del Sudamerica in quel ruolo. Vanta 22 presenze con un gol segnato con la Colombia under 20 con cui ha disputato pochi mesi fa, da protagonista, il mondiale di categoria. Adesso per lui è tempo di iniziare questa nuova avventura proseguendo la grande tradizione dei Cafeteros in bianconero. Indosserà la maglia numero 20. Bienvenido Juan!"