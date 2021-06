Uefa, abolita la regola dei gol in trasferta a partire dalla stagione 2021/22

La regola dei gol in trasferta verrà rimossa da tutte le competizioni UEFA per club dalla stagione 2021/22. Lo ha fatto sapere la Federcalcio europea attraverso una nota. Gli incontri in cui le due squadre segneranno lo stesso numero di gol nel computo della doppia sfida, proseguiranno con due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e, se necessario, i calci di rigore.