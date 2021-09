Uefa, cancellati i procedimenti nei confronti di Barça, Real e Juve per la Superlega

La UEFA ha deciso di arrendersi nel braccio di ferro con Juventus, Real Madrid e Barcellona sulla questione Superlega. Il massimo organismo calcistico europeo ha infatti deciso di cancellare i procedimenti nei confronti dei tre club fondatori dopo averli indagati per aver cercato di creare il nuovo torneo e non aver compiuto passi indietro come invece le altre nove società che erano uscite dal progetto (Manchester City e United, Chelsea, Liverpool, Arsenal e Tottenham, Inter, Milan e Atletico Madrid) che ora potrebbero beneficiare dello stesso sconto di pena e vedersi cancellate le sanzioni inflitte in precedenza. Lo ha comunicato la UEFA in una nota ufficiale apparsa questa serata in cui si legge:

“A seguito della sospensione dei procedimenti nei confronti di FC Barcelona, ​​Juventus FC e Real Madrid CF, nella vicenda relativa a una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione alla cosiddetta 'Super League', l'Organo di Appello UEFA ha dichiarato oggi nullo il procedimento, come se il procedimento non fosse mai stato aperto”.