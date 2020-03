UEFA, Europeo nel 2021 ma ancora nessuna decisione sul nome

Nel tardo pomeriggio era arrivato un comunicato della UEFA in cui veniva chiarito che nonostante il rinvio di un anno la manifestazione avrebbe mantenuto il nome di "Euro2020". Poco fa la rettifica: il comunicato è stato pubblicato per errore, non c'è ancora una decisione sul nome definitivo per gli Europei del 2021.

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.



The earlier tweet was sent by mistake.