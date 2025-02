ufficiale Il Monza cede Warren Bondo al Milan a titolo definitivo

Il Monza comunica quanto segue: "AC Monza comunica che Warren Bondo si trasferisce al Milan a titolo definitivo. Dal suo arrivo in Brianza nell’estate 2022, il centrocampista ha in totale collezionato 52 presenze e 1 gol in maglia biancorossa, diventando sempre più protagonista in Serie A con le sue prestazioni. Un affettuoso in bocca al lupo a Warren per questa nuova sfida!".