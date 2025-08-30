Ufficiale Nicolussi Caviglia dal Venezia alla Fiorentina
(ANSA) - VENEZIA, 30 AGO - Il Venezia FC ha ufficializzato oggi la cessione del centrocampista Hans Nicolussi Caviglia alla Fiorentina, con la formula del prestito con diritto di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Arrivato in laguna nell'estate 2024, il classe 2000 ha collezionato 35 presenze nella stagione 2024/2025 con la maglia arancioneroverde, mettendo a segno 4 gol e servendo 3 assist in Serie A. Il club arancioneroverde "desidera ringraziare Hans per l'impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati durante la sua esperienza in arancioneroverde, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera". (ANSA).
Pubblicità
News
Le più lette
1 LIVE MN - Il Milan insiste su Rabiot, si valuta Dovbyk senza scambio. Jimenez: ballano 2-3 milioni
3 Bennacer-Juventus, Romano: "Anche chi è vicino al calciatore fa sapere di non avere riscontri particolari"
Primo Piano
live mnLIVE MN - Il Milan insiste su Rabiot, si valuta Dovbyk senza scambio. Jimenez: ballano 2-3 milioni
Finalmente Loftus-Cheek, l'inglese torna al gol e lancia un chiaro messaggio a tutti: "Power is nothing without balance"
Luca SerafiniAllegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Franco OrdineI tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com