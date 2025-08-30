Ufficiale Nicolussi Caviglia dal Venezia alla Fiorentina

(ANSA) - VENEZIA, 30 AGO - Il Venezia FC ha ufficializzato oggi la cessione del centrocampista Hans Nicolussi Caviglia alla Fiorentina, con la formula del prestito con diritto di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Arrivato in laguna nell'estate 2024, il classe 2000 ha collezionato 35 presenze nella stagione 2024/2025 con la maglia arancioneroverde, mettendo a segno 4 gol e servendo 3 assist in Serie A. Il club arancioneroverde "desidera ringraziare Hans per l'impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati durante la sua esperienza in arancioneroverde, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera". (ANSA).