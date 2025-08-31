De Paola sul Milan: "Né Tare né Allegri sono distaccati da Furlani. Non esiste un Milan diviso, è un'anima unica"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il collega Paolo De Paola si è così espresso sulla situazione in casa Milan. Un estratto delle sue dichiarazioni sui rossoneri:

"Nessuno tira indietro la gamba. Né Tare né Allegri sono distaccati da Furlani. È un triumvirato assoluto che fa le scelte, ho delle fonti precise e dirette. Appena Allegri ha una difficoltà trova degli alibi. Li trova tramite giornali, tramite opinionisti stonati. Allegri ha partecipato a tutte le operazioni del Milan in prima persona. Non esiste un Milan diviso, è un'anima unica. Tare è orgoglioso di quello che ha fatto, in uscita ha fatto un ottimo lavoro. Il problema è Allegri, con uno spartito triste, con gli stessi difetti di sempre, fin dai tempi della Juventus.

Continua a non vedersi niente, ci sono solo dei leccaculo che gli vanno dietro a incensarlo senza un motivo. Nessuno è vittima di nessuno. Se dovesse essere necessario, loro usciranno allo scoperto per dire che ogni decisione è stata presa insieme".