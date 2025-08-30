Milan, corsa contro il tempo sul mercato. Capello: "Ma si sono accorti adesso?"

Il Milan cerca la corsa contro il tempo sul mercato. Mancano meno di due giorni, meno di 48 ore, alla chiusura ufficiale delle trattative estive e il club rossonero deve ancora portarsi a casa un difensore centrale, compito non semplice dopo che Manuel Akanji, obiettivo principale, ha detto no alla proposta economica dei rossoneri. I nomi che possono ora subentrare in lista sono quelli di Joe Gomez del Liverpool e Juan Foyth del Villarreal.

Nello studio del Club di Sky Sport 24, è polemico Fabio Capello che commenta così: "La ricerca cosa vuol dire? È il famoso albero: portiere, difensore centrale, centrocampista e attaccante. Ma si sono accorti adesso (che manca un centrale, ndr)? Quanto manca alla fine del mercato?"

Gli fa eco Beppe Bergomi che si concentra più sui nomi e la strategia legata ad essi: "Poi tre difensori con caratteristiche tutti e tre differenti". Infine anche Marco Bucciantini ha detto la sua opinione: "Anche col centravanti le caratteristiche erano diverse: Hojlund, Boniface e quello che hanno preso, Nkunku, che le ha ancora diverse".