Due su due per la Roma: a Pisa finisce 1-0 con la firma di Soulè
Due su due per la Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi vincono la loro seconda giornata di campionato con lo stesso risultato con cui avevano vinto la prima: una settimana fa fu 1-0 all'Olimpico contro il Bologna, questa sera 1-0 all'Arena Garibaldi contro il Pisa. Una vittoria non semplice che è stata risolta dalla rete di Matias Soulè. Buona prestazione dei toscani che possono comunque ritenersi soddisfatti del loro inizio di campionato, specialmente considerando il valore degli avversari affrontati.
Di seguito si riporta il programma completo del secondo turno di Serie A.
Venerdì 29/8
18.30 - Cremonese-Sassuolo 3-2
20.45 - Lecce-Milan 0-2
Sabato 30/8
18.30 - Bologna-Como 1-0
18.30 - Parma-Atalanta 1-1
20.45 - Napoli-Cagliari 1-0
20.45 - Pisa-Roma 0-1
Domenica 31/8
18.30 - Torino-Fiorentina
18.30 - Genoa-Juventus
20.45 - Inter-Udinese
20.45 - Lazio-Hellas Verona
