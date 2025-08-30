Serie A, la classifica aggiornata: tre squadre a sei punti

Serie A, la classifica aggiornata: tre squadre a sei puntiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:12News
di Francesco Finulli

In archivio anche il secondo sabato di campionato. Dopo le vittorie di ieri di Cremonese e Milan, rispettivamente su Sassuolo e Lecce, oggi sono scese in campo altre otto squadre. Nel pomeriggio l'Atalanta ha pareggiato ancora 1-1, in casa del Parma che ha raggiunto i nerazzurri con Cutrone; il Bologna trova invece la prima vittoria stagionale, per 1-0 sul Como in virtù del gol del solito Orsolini. In serata due 1-0: il Napoli la vince all'ultimissimo contro il Cagliari secondo grazie a Franck Anguissa, la Roma piega il Pisa in trasferta con la rete di Soulè.

Di seguito si riporta la classifica aggiornata:

Napoli 6
Cremonese 6
Roma 6
Inter 3*
Juventus 3*
Milan 3
Como 3
Bologna 3
Atalanta 2
Fiorentina 1*
Verona 1*
Udinese 1*
Genoa 1*
Pisa 1
Cagliari 1
Parma 1
Lecce 1
Lazio 0*
Torino 0*
Sassuolo 0

* una partita in meno