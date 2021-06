Ulivieri: "Inginocchiarsi? Sono per la libera manifestazione"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, parlando a Il Secolo XIX entra nel dibattito sull'opportunità di inginocchiarsi contro il razzismo, tema che sta coinvolgendo sempre più anche la nostra Nazionale. Finora l'Italia non si è unita alla protesta Black Lives Matter, ad eccezione di cinque giocatori in occasione della partita contro il Galles: "Ognuno deve manifestare il suo pensiero in base alle proprie convinzioni. Non deve farlo per forza, ma solo nel caso in cui se la senta davvero. Prima di tutto occorre conoscere la storia, i fatti. Poi ognuno deve essere libero di agire come crede".