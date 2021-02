Ultras di Milan e Inter con i City Angels: domenica la consegna dei beni per i senzatetto

Come riferito da Il Giornio, nella giornata di domenica, a mezzogiorno, 10 ultras del Milan e 10 dell'Inter si ritroveranno insieme a 10 City Angels. Sarà l'occasione per raccogliere coperte, vestiti, sacchi a pelo, cibo, acqua e prodotti per l'igiene per i clochard milanesi: i sostenitori delle due squadre consegneranno all'associazione benefica quanto raccolto in questi giorni a favore dei senzatetto.