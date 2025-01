Un acciacco in mediana potrebbe orientare le scelte di Conceicao: quale sarà la sua prima formazione?

Il 2024 del Milan si è chiuso con l'esonero di Paulo Fonseca e l'arrivo di Sergio Conceiçao. Il 2025 è iniziato con la squadra a Riyad, capitale dell'Arabia Saudita, città che ospita le Final Four di Supercoppa Italiana tra i rossoneri, l'Inter, la Juventus e l'Atalanta. Questa sera ci sarà il primo match tra le due squadre nerazzurre, mentre quella di Conceiçao esordirà ufficialmente domani contro i bianconeri.

Per la sfida a Thiago Motta, Conceiçao non recupererà Rafael Leao. Il portoghese si è allenato anche ieri a parte, facendo un po' di corsa sul campo, ma non è mai stato in gruppo e difficilmente sarà rischiato per domani; più probabile che il tutto venga rinviato ad una eventuale finale. Diverso il discorso per Pulisic. L'americano ha già effettuato due sedute in gruppo ed è pienamente recuperato.Per la prima di Conceiçao, non si stravolgerà l'impianto utilizzato da Fonseca nelle ultime due settimane, vuoi perché sarebbe abbastanza illogico, vuoi perché i giocatori a disposizione non saranno molti, considerando gli acciacchi di Leao, Okafor, Chukwueze, Musah e Loftus-Cheek. Con Terracciano che non è al meglio della condizione fisica e difficilmente giocherà a centrocampo al fianco di Fofana, il neo mister rossonero dovrebbe predisporre la doppia punta con Morata e Abraham davanti supportati da Jimenez e Pulisic. Attenzione, però, all'ipotesi Bennacer titolare in mediana con Reijnders un po' più avanzato e Morata unica punta. Oggi, nella rifinitura delle 17:30, la decisione definitiva.