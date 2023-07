Un gol al Milan per farsi notare: Okafor è l'ultimo della lista dei giocatori comprati dopo una rete ai rossoneri

vedi letture

Era il settembre 2022, inizio stagione, e il Milan scendeva in campo a Salisburgo per la prima partita della sua campagna europea in Champions League. A metà primo tempo gli austriaci passano in vantaggio: Noah Okafor punta Kalulu, lo mette fuori gioco, e trafigge Maignan. Così il centravanti svizzero è entrato nei radar del team scouting rossonero.

E, come scrive Il Giornale oggi, è soltanto l'ultimo di una lista di giocatori che il Milan ha comprato dopo che questi gli avevano segnato contro in una gara europea. L'ultimo era stato Jens Pettere Hauge, in gol con il Bodo contro il Milan nei preliminari di Europa League e subito dopo acquistato dai rossoneri: l'esperienza del norvegese non è stata delle più esaltanti, pur con un inizio incoraggiante. Altri giocatori "celebri" in questo senso, riportati dal quotidiano generalista: Patrick Kluivert (Ajax), Andreas Andersson (Goteborg), Cristophe Dugarry (Bordeaux), Jean-Pierre Papin (Marsiglia).