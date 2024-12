Un primo tempo da corrida si chiude tra i fischi sonori di San Siro

Successo di tutto in questo primo tempo tra Milan e Roma. Prima del fischio di inizio le indiscrezioni sulla posizione traballante di Paulo Fonseca, poi le voci di un accordo trovato con Conceiçao in caso di esonero. I rossoneri giocano molto bene per il primo quarto d'ora quando arriva il gol di Reijnders, nonostante i cori della Curva Sud contro la società ripresi da tutto lo stadio, ma poi si spengono: dal pareggio di Dybala in poi, il Milan è nervoso e in primis il suo allenatore.

Ci mette del suo anche l'arbitro Michael Fabbri che decide di non dare un rigore solare al Milan per fallo di Pisilli su Reijnders: per buona misura ammonisce Theo, Morata e caccia anche Fonseca. Il Var tace nonostante le immagini del colpo con la gamba di richiamo del calciatore giallorosso siano piuttosto evidenti. FInisce 1-1 un primo tempo da corrida e sotto i sonori fischi di San Siro, all'indirizzo un po' di tutti: e siamo solo a metà di una serata che si preannuncia molto lunga.