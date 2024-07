Un sito specializzato ha svelato la seconda e la terza maglia del Milan per la stagione 24/25

Il sito specializzato OpaLeak ha svelato in anteprima, nella giornata di ieri, le maglie del Milan in uso nella prossima stagione come seconda e terza divisa; la seconda maglia è la classica bianca, in stile polo, mentre la terza ha una colorazione molto particolare. Si tratta, in generale, di maglie dallo stile semplice e classico che, dietro al colletto, rimandano anche al 125° anniversario che il Milan festeggerà nel corso della stagione 2024/2025.

Ecco una fotogallery: