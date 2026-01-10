Una crescita importante per il ragazzo in prestito dal Milan: Colombo a segno per due gare di fila

Lorenzo Colombo è andato a bersaglio in due presenze consecutive in Serie A per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito tra novembre 2022 e gennaio 2023 con la maglia del Lecce (contro Sampdoria e Lazio in quel caso). Lo riporta Opta.



MILAN-GENOA, LE PAROLE DI ALLEGRI

“Nel calcio - ha spiegato Massimiliano Allegri a Dazn al termine di Milan-Genoa - raccogli quello che il risultato ti dà. Bisogna vedere il positivo, nonostante un primo tempo difficoltoso, loro hanno corso, marcando a uomo Modric, abbiamo avuto 2-3 situazioni favorevoli per fare gol. Poi l’abbiamo preso. Nel secondo tempo altra situazione: noi abbiamo alzato l’intensità, loro sono un po’ calati. Queste sono le cose su cui dobbiamo maturare, nell’arco di un campionato ci sono questo genere di partite che arrivati al 91esimo hai 4 minuti per giocarti la vittoria contro una squadra che psicologicamente a quel punto lì è in grande difficoltà. Bisogna costruire un paio di situazioni importanti portando la palla vicino all’area, senza esporsi ad un contropiede che ci ha fatto rischiare di perdere. È una lezione di maturità che dobbiamo avere. Per arrivare tra le prime 4 i punti sono molto importanti. Non puoi pensare che una partita risolva una problematica, a meno che non sia l’ultima. Dobbiamo migliorare nella lucidità di portare la palla vicino la porta. Nelle ultime due partite siamo stati molto bravi ad essere equilibrati, stasera abbiamo avuto poca pazienza dopo l’1-0. Siamo diventati troppo frettolosi e la fretta non porta da nessuna parte. È un momento importante, un momento difficile, sono tutte partite importanti, bisogna affrontarle con calma. Dispiace non aver vinto oggi in casa. La squadra ha tirato molto, ha creato molto ma alla fine non è servito assolutamente a niente anzi, siamo stati fortunati alla fine perché hanno sbagliato il rigore. Ora ci prepareremo per Firenze, sarà una partita molto difficile. Abbiamo più o meno tutti a disposizione quindi vedremo di fare le scelte giuste”.