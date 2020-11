Under 21, tutti negativi i tamponi. Del Milan presenti Gabbia e Colombo

La Nazionale Under 21 torna in campo per gli ultimi tre match di qualificazione al torneo continentale, un ‘tour de force’ che inizierà giovedì 12 novembre (ore 13.15 locali, 14.15 italiane) allo stadio ‘Víkingsvöllur’ di Reykjavik con il recupero della gara con l’Islanda rinviata un mese fa dalla UEFA, che proseguirà domenica 15 novembre (ore 17.30) a Differdange contro i padroni di casa del Lussemburgo e si chiuderà mercoledì 18 novembre (ore 17.30) allo stadio ‘Arena Garibaldi-Romeo Anconetani’ di Pisa ospiteranno i pari età della Svezia nell’ultimo incontro del girone.

La novità di oggi è che tutti i tamponi, primo giro ieri e secondo effettuato in mattinata, a Squadra A e B, sono risultati negativi. Gli Azzurrini dunque sono tutti pienamente disponibili per la sfida ai parietà islandesi al momento.

Come noto, i convocati rossoneri per questa tornata di Under 21 sono Matteo Gabbia e Lorenzo Colombo (squadra B).