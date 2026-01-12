Vaciago su Conte: "Qualcosa sta sfuggendo un po’ di mano agli allenatori

vedi letture

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, nel consueto editoriale sul suo quotidiano ha parlato così della reazione di Antonio Conte durante la sfida tra l'Inter e il Napoli: "Qualcosa sta sfuggendo un po’ di mano agli allenatori, che per età e ruolo dovrebbero essere più composti".

In attesa dei recuperi, questo il programma del 21esimo turno di Serie A

In attesa dei risultati dei recuperi delle partite che non si sono disputate per via della Supercoppa Italiana, queste sono le partite del prossimo turno di campionato, valevole per la 21esima giornata di Serie A Enlive.

VENERDÌ 16/01

Pisa-Atalanta, ore 20.45

SABATO 17/01

Udinese-Inter, ore 15.00

Napoli-Sassuolo, ore 18.00

Cagliari-Juventus, ore 20.45

DOMENICA 18/01

Parma-Genoa, ore 12.30

Bologna-Fiorentina, ore 15.00

Torino-Roma, ore 18.00

MIlan-Lecce, ore 20.45

LUNEDÌ 19/01

Cremonese-Verona, ore 18.30

Lazio-Como, ore 20.45