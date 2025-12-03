Valentini: "Collu chiamato erroneamente al Var e si è inventato un fallo inesistente"

vedi letture

Antonello Valentini, giornalista, è intervenuto come ospite sulle frequenze di TMW Radio e ha parlato in generale della Serie A, nello specifico delle ultime partite, e anche delle tantissime polemiche arbitrali, e più nello specifico quella che si è scatenata sull'ultima azione della gara tra Milan e Lazio dello scorso sabato. Di seguito le dichiarazioni su Tuttomercatoweb.com.

Che idea ti sei fatto dei casi arbitrali degli ultimi giorni?

"C'è una grande confusione al momento sull'utilizzo del Var. Anche l'unica cosa oggettiva, come il fuorigioco, ora è finita in discussione. Così si creano dei cortocircuiti tra sala Var e arbitri in campo. leri sera l'ultimo difendente aveva tenuto in realtà in gioco David in occasione del gol annullato. Quello che è successo in Milan-Lazio poi grida ancora vendetta al cielo. L'arbitro è stato chiamato erroneamente al Var e si è inventato un fallo inesistente. Così non si può più andare avanti e si crea solo confusione".