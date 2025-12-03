Verso Lazio-Milan: alle 16.30 la partenza dei rossoneri da Malpensa
In vista della gara di domani sera in casa della Lazio, valida per gli ottavi di Coppa Italia, il Milan, che ha svolto questa mattina l'allenamento di rifinitura a Milanello, partirà nel pomeriggio per raggiungere Roma: l'aereo con a bordo la squadra rossonera di Max Allegri decollerà alle 16.30 dall'aeroporto di Milano Malpensa. L'arrivo nella capitale è previsto intorno alle 17.40.
Coppa Italia, la programmazione degli ottavi:
Juventus-Udinese 2-0
Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre 2025 alle 15 su Italia 1
Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1
Inter-Venezia mercoledì 3 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1
Bologna-Parma giovedì 4 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1
Lazio-Milan giovedì 4 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1
Roma-Torino martedì 13 gennaio 2026 alle 21 su Italia
Fiorentina-Como martedì 27 gennaio 2026 alle 21 su Italia 1
