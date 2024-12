Van Basten ai 125 anni del Milan fa infuriare Van der Vaart. Gullit: "L'ho convinto io a venire"

Rafael van der Vaart tira una stoccata a Marco van Basten, reo di aver disertato la festa dei 125 anni dell'Ajax ma di aver presenziato in quella del Milan. Nel corso della trasmissione televisiva Ziggo Sport Rondo, l'ex centrocampista ha dichiarato: "Posso dire una cosa? Qualcosa di negativo. Adoro Marco. Ma ai 125 anni dell'Ajax c'eravamo siamo tutti, ma lui no perché non ne ha voglia. Ed eccolo in campo per il Milan" aggiungendo: "Sono un po' deluso da te".

Van Basten ha provato a giustificarsi rispondendo che non era intenzionato a recarsi nemmeno a Milano, ma che è stato convinto da Ruud Gullit (anch'egli presente in studio). Una risposta che ha irritato ancora di più Van der Vaart che sarcasticamente ha risposto: "La prossima volta devo chiamarti?"

Nonostante il tentativo di Van Basten di cambiare argomento, Van der Vaart ha proseguito: "È l'eroe di ogni attaccante dell'Ajax e non vuole essere presente al 125° anniversario dell'Ajax Penso che sia un peccato. L'Ajax esiste da 125 anni, ci sono tutti, ma non il mio grande idolo. E poi lo vedo in campo a Milano, il che secondo me è un peccato".

Alla fine è intervenuto Ruud Gullit: "Penso che qualcuno dell'Ajax avrebbe dovuto chiamarlo e dirgli di venire". Lo stesso Gullit ha confermato come Van Basten avesse deciso di declinare i festeggiamenti dell'Ajax e di voler declinare anche quelli del Milan: "Poi l'ho chiamato io e gli ho detto che avrebbe dovuto essere lì. Ed è andato".