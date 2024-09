Vanni: "Il derby arriva dopo la sconfitta drammatica del Milan contro il Liverpool: una partita tra le peggiori giocate in Europa dai rossoneri a mia memoria"

Franco Vanni, giornalista de la Repubblica, ha analizzato ai microfoni di TMW lo 0-0 maturato all'Etihad Stadium fra l'Inter di Simone Inzaghi e il Manchester City di Pep Guardiola.

Adesso arriva il derby, come ci arriva l'Inter?

"Benissimo. Una partita del genere, dopo il pareggio incolore col Monza, dà fiducia. A maggior ragione perché arriva dopo la sconfitta drammatica del Milan contro il Liverpool: una partita tra le peggiori giocate in Europa dai rossoneri a mia memoria. Il tema è capire chi ha più pressione addosso: il Milan deve vincere o quantomeno pareggiare, altrimenti Fonseca salta e qualcosa succede nello spogliatoio. L'Inter è a un millimetro da un'occasione storica, fare il record relativo alla striscia positiva nel derby. Dovesse non vincere, potrebbe subire un contraccolpo, dato che è così abituata a vincere. Bisogna vedere la tenuta psicologica dei due gruppi".

Lautaro a secco, quanto gli pesa a livello psicologico?

"Gli attaccanti quando non segnano stanno male, la sua fortuna è che il suo allenatore è un ex attaccante e lo sa benissimo. Sta cercando in tutti i modi di aiutarlo, schierarlo col Monza aveva questo senso. Ieri sera è andato in panchina e l'attacco non ne ha risentito. Se dovesse ricominciare nel derby, una partita nella quale ha segnato tanto, sarebbe una manna per tutti gli interisti. La cosa buona è che, visto il passato da difensore, è che riesce a rendersi utile anche quando non segna".