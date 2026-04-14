Vanoli ha cambiato marcia: nel girone di ritorno, la Fiorentina è terza

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(ANSA) - ROMA, 13 APR - Missione compiuta per la Fiorentina che batte 1-0 la Lazio al Franchi e si porta a +8 sulla zona salvezza. Decisivo il gol di Gosens al 28' del primo tempo. Male invece gli ospiti che subiscono il vantaggio dei viola e non riescono a ribaltare il risultato: per la squadra di Sarri resta soltanto la Coppa Italia per salvare una stagione al di sotto delle aspettative. Festa invece sulla panchina dei padroni di casa al fischio finale per un risultato che sembra cancellare l'incubo retrocessione. In classifica la Lazio resta a 44 punti, mentre la Fiorentina sale a 35 a +8 sul terzultimo occupato da Cremonese e Lecce. (ANSA).