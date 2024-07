Vanoli: "Il mio Toro deve essere un'orchestra"

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - "Per me il calcio è passione: Arrigo Sacchi mi disse che le squadre sono un'orchestra, ha ragione e io devo cercare di mettere insieme gli strumenti senza farli stonare": così il nuovo tecnico del Torino, Paolo Vanoli, si presenta in conferenza stampa a Pinzolo, in Val Rendena. "Noi dobbiamo cercare e vivere le pressioni per migliorare - ha aggiunto l'allenatore - e la pressione è una cosa positiva, non negativa: alzare l'asticella vuol dire cercare con fame questa cosa qui, la pressione fa parte di una mentalità vincente".

E sull'esperienza in Russia: "In Russia mi sono trovato dopo un mese nel capitolo più brutto che dura ancora oggi, ho passato mesi difficili di gestione - ha spiegato sul suo passaggio allo Spartak Mosca - e a me piacciono tanto le sfide: qui al Toro c'è una grande storia, è una bella responsabilità". (ANSA).