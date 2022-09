Varane: "Maignan non ha solo il potenziale, ma anche la sua presenza ci dà serenità"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Raphael Varane, difensore della Francia e del Manchester Utd, si è così espresso in conferenza stampa su Maignan: "Maignan è un portiere che porta serenità, oltre ad avere quelle capacità in porta. È una persona calma, sicura dei suoi punti di forza ed è vero che come difensore sentire questa presenza dietro è importante. Non è solo il potenziale che ha ma anche la presenza che ha in porta".