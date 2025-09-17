Vendita San Siro a Milan e Inter, quando si riunirà il Consiglio Comunale? Ecco la possibile data

vedi letture

Nando dalla Chiesa, presidente del "Comitato legalità e contrasto alla criminalità organizzata", ha dichiarato in merito all'ultimo degli incontri programmati con la vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, per la vendita di San Siro a Milan e Inter: "Direi che l’incontro non è andato male - riporta l'edizione milanese del Corriere della Sera -. Avevamo segnalato dei punti dove l’attenzione deve essere alta e abbiamo avuto risposte positive, dalle garanzie economiche, alla certezza della proprietà, alla titolarità dell’impresa e dei fondi, al fatto che non ci siano manovre speculative per rivendere subito. Vedremo dai documenti se le nostre richieste sono state recepite".

Per quanto riguarda l'aspetto economico, il Comune di Milano comparteciperà alle spese per la demolizione e la ricostruzione del tunnel Patroclo per 12 milioni di euro e alla bonifica del verde per 9,6 milioni, ma non tirerà fuori un euro per la demolizione e la rifunzionalizzazione di San Siro, pari a 14 milioni di euro. Oggi la delibera della vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter arriverà in giunta, ma il momento decisivo di questa infinita vicenda sarà a fine mese, probabilmente il 29 settembre, quando il Consiglio comunale si riunirà per votare la delibera.

